أعلن الفنان عمرو عبد العزيز تعرضه لأزمة قلبية خلال الساعات الماضية، أدت إلى دخوله غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

تعرض عمرو عبد العزيز لأزمة صحية

شارك عمرو عبد العزيز، متابعيه صور له خلال تواجده في غرفة العناية المركزة بعد مروره بأزمة صحية، وعلق عليها قائلًا: بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس.

منشور عمرو عبدالعزيز على فيسبوك

عمرو عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية: مفيش حاجة تستاهل

كما حرص عمرو عبد العزيز على توجيه رسالة شكر، لكل من تواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية، إلى جانب فريق الأطباء الذين اعتنوا به، لحين تحسن حالته، معلقًا: عايز أشكر دكتور أحمد مجدي، بجد تعب معايا جدًا، والدكتور طارق علوان، والدكتور محمد فريد عيسى، ده لوحده هفضل أشكره طول عمري، وفعلا مفيش أي حاجة تستاهل، واللهم لك الحمد على نعمة الصحة.

آخر أعمال عمرو عبد العزيز

يُذكر أن النجم عمرو عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتناول العمل القصة إطار درامي كوميدي، تسلط أحداث المسلسل الضوء على التفاصيل اليومية في شهر رمضان لمجموعة من ساكني إحدى الحارات الشعبية.

شارك في بطولة مسلسل رمضان كريم ج2، مجموعة من الفنانين منهم: سيد رجب، محمد لطفي، صبري فواز، دينا محسن، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر لقاءات عمرو عبدالعزيز

وحل الفنان عمرو عبد العزيز خلال الفترة الماضية، ضيفًا على برنامج “كتير هالقد” مع الإعلامي هشام حداد على شاشة mtv.

وطلب مقدم برنامج “كتير هالقد”، من عمرو عبد العزيز تقليد عدد من المشاهير المصريين، وتمكن من تقديم شخصياتهم وأصواتهم بدرجة مقربة أبهرت الحاضرين.

وقلد الفنان عمرو عبد العزيز، العديد من عظماء الفن المصري على الهواء، منهم الفنان لطفي لبيب، والفنان يوسف داود، والفنانة سناء جميل، والفنانة أمينة رزق، والفنان كمال الشناوي، والإعلامي مفيد فوزي، والفنان حسن حسني.

وكما قلد الفنان عمرو عبدالعزيز، كلا من أبلة فاهيتا، والفنان سمير غانم، والفنان محمود عبدالعزيز، والزعيم عادل إمام.

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