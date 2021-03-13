شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سرًا، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنّية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها.

ومن بين هؤلاء، الفنانة الكبيرة الراحلة “سناء يونس”، التى تزوجت سراً من الفنان القدير الراحل “محمود المليجي”، حيث اتفقا على الزواج سرًا حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى الفنانة علوية جميل، وهذا كان طلبًا منه ووافقت عليه «سناء» وهو ما كشفه الناقد الفني “طارق الشناوي” الذي قال: “بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضًا أن تغضب زوجته علوية جميل”.

الفنانة الراحلة ” سناء يونس ” تزوجت سرًا من الفنان الراحل ” محمود المليجي “

ورفضت سناء يونس أن تعلن عن هذا الزواج احترامًا لمشاعر الفنانة علوية جميل، التي كان يحترمها المليجي ولا يستطيع أن يخبرها بهذا الأمر، كما رفضت الميراث منه حفاظًا أيضا على العهد الذي أخذاه على بعضهما بعدم إعلان زواجهما، لكن قال الفنان سمير صبري، في لقاءه له على الراديو، إن المليجي تزوج سناء يونس، 3 أيام فقط، وعندما علمت زوجته علوية أمرته بأن يطلقها وبالفعل فعل ذلك، لتكون من أقصر الزيجات في الوسط الفني.

الفنان الراحل محمود المليجي مع زوجته الأولي الفنانة ” علوية جميل “

وضحت سناء يونس بالكثير من أجل أن تستمر الحياة الأسرية لزوجها محمود المليجي مستقرة هادئة، فلم تسع لإحداث أي قلقلة له مع زوجته ،فقد ارتبطت سناء يونس به عاطفيا أثناء مشاركتهما سويا في مسلسل (ظلال السنين) عام 1964 تم توطدت علاقتهما ونما الحب بينهما أثناء مسرحية (عيب يا آنسة)،حيث تطورت علاقتهما وقررا ضرورة الارتباط لفترة ثم الزواج.

وبالفعل تمت زيجتهما في اوائل السبعنيات وكان شرط المليجي أن يظل زواجهما سرياً حرصا على مشاعر زوجته الفنانة علوية جميل والتي كان حريصا على استمرار الحياة معها فقد تزوجها بعد قصة حب وأهتمام كبير منها ورعاية له بعد وفاة والدته، وضحت سناء يونس بشهرتها الفنية وقتها وبإعلان زواجها منه.

وقدمت الفنانة سناء يونس آخر أعمالها مسلسل (أذكى غبي في العالم) مع الفنان سعيد صالح في عام 2006، وطوال مشوارها الفني قدمت قرابة 200 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وحصلت الفنانة سناء يونس على جائزة من مهرجان الإسكندرية عام 1992 عن فيلم (الفضيحة)، وأول أفلامها فيلم إشاعة حب، حيث ظهرت كإحدى صديقات سميحة (سعاد حسني)، في عام 1960، وكان آخر أفلامها من حيث تصويره فيلم حرب أطاليا عام 2005 مع أحمد السقا.