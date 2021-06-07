تعد الفنانة المصرية الراحلة سعاد نصر أول فنانة تفارق الحياة بسبب خطأ طبي إثر عملية تجميل، حيث أنه عام 2007 أُعلن خبر وفاة سعاد نصر عن عمر يناهز 54 عاماً بعد عام كامل قضته في غيبوبة كاملة بسبب عملة شفط دهون.

حيث دخلت سعاد نصر إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية شفط الدهون، لكنها دخلت في غيبوبة كاملة بسبب جرعة تخدير خاطئة، برغم خروج تقرير المستشفى بأنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

قبل دخولها غرفة العمليات بيوم واحد، شاهدت سعاد نصر رؤية، وبسببها اتصلت بالشيخ “سيد حمدي” لتستشيره فيها، وقالت سعاد نصر أنها رأت “الشبشب” أي الحذاء المنزلي يسقط من قدمها، ثم رأت والدها المتوفي يعيده إليها مرة أخرى ثم اصطحبها إلى غرفة ضيقة، وجلست معه لمدة 7 أيام كاملة، وقالت له أن الغرفة ضيقة وترغب في توسيعها.

قال الشيخ سيد حمدي أن الفنانة سعاد نصر حلمت بهذا الحلم قبل يوم واحد من دخولها المستشفى لإجراء الجراحة، وقال لها أن الحذاء الذي سقط يرمز إلى الوقوع في ورطة أو مصيبة عاجلة، أم الغرفة الضيقة فهو قبرها والأيام السبعة هم اكتمال الأسبوع أو العام وصولاً إلى 2007، وأضاف الشيخ أنه أبلغها أن توسعة القبر بالتوبة إلى الله، لترد عليه بأن لديها النية بتغيير مسار حياتها، وتبدأ من جديد حياة تتقرب فيها إلى الله.

وعن وصيتها قال زوجها المهندس محمد عبد المنعم أن سعاد نصر فاقت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق فقط، وتحدثت معه وأبلغته وصيتها الأخيرة، وهي أن يسارع في دفنها بعد موتها، ويبقي أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها ليدعوها لها بالرحمة، ثم اختتمت قائلة “اللهم توفني مع الأبرار“، لتدخل في غيبوبة أخيرة توفيت بعدها.

مكتشفها الفنان محمد صبحي والذي قدّمت معه أشهر أدوارها “مايسة” في مسلسل “يوميات ونيس” على مدار 5 أجزاء؛ قال عن وفاتها في حوار مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج “صح النوم” (مارس 2018): “كانت ضحية إحدى العمليات، عشان التخسيس، وخبت عليّا، وقعدت تحاصر المسألة ومقالتش غير لهناء الشوربجي، وفوجئنا في ثانية باللي حصل”.

أضاف صبحي: “سعاد كانت جميلة، وجه جميل، وشخصية جميلة، وروح جميلة، كانت بني آدمة على أعلى مستوى كإنسانة وفنانة، هي جزء كبير مني وتليمذتي، أنا اللي درتها عشان تدخل المعهد وبعد كده درست لها وأول ما اشتغلت كانت معايا”.

تابع صبحي: “ساعات الواحد يكتئب لما يشوف متغيرات فيه، وده اللي حصل معاها، لكن عمر الإنسان ما يكتئب لما بيلاقي متغيرات نفسية أو سلوكية جواه، مع إننا محتاجين نكتئب لما نلاقي فينا سلوكيات مش على مبادئنا وعلى خلقنا”.

يُذكر أن آخر دور للفنانة الرحلة سعاد نصر كان شخصية “عنبة” في فيلم “على سبايسي” للمطرب الشعبي حكيم، ورحلت سعاد نصر تاركة 146 عملًا فنيًا، بين الكوميديا والتراجيديا.

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