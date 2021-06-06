الفنان الكبير الراحل يونس شلبي استحق عن جداره لقب صانع البسمة، ومنتزع الضحكة، والفنان الذي يضحك الجميع بمجرد أن يطل وجهه وقبل أن ينطق بكلمة واحدة، فهو من جيل مدرسة المشاغبين الذي فجر عاصفة الكوميديا في مصر وحمل لواءها لسنوات عدة.

كان الكوميدان المصري يشعر أن نهايته ستكون حزينة، هكذا كان يقول لأصدقائه. وكان يردد أمامهم المقولة الشهيرة التي ينطق بها المصريون بعد أن تنتابهم موجات الضحك وخشيتهم من حزن قادم، قائلاً: “اللهم اجعله خيرا”، معتبراً أن العبارة ستنطبق عليه. فبعد الابتسامات والضحكات التي انتزعها من جمهوره ومشاهديه، عاش لسنوات في هم وحزن بسب المرض حتى توفاه الله.

وعلى الجانب الشخصي؛ قضى يونس شلبي فترة شبابه مع والدته، ولم يتزوج إلا في عمر الـ 45 من زوجته سيدة عبد الحميد، وكانت تبلغ حينها من العمر 20 عامًا، هذا كشفته الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من كواليس حفل زفاف يونس شلبي في برنامجها “صاحبة السعادة” (أكتوبر 2015)،

ففي حفل زفافه، طلب الفنان يونس شلبي من سعيد صالح وكل أصدقائه الفنانين الذين شاركوه في مسرحية المشاغبين وأفلامه السينمائية عدم الحضور، وكان صريحًا للغاية معهم في إعلان السبب. حيث قال لهم إنه لا يستطيع توفير طعام سوى لعدد قليل من المدعوين وهم أقاربه وأقارب العروسة، إضافة إلى أنه يريد إقامة حفل زفاف بسيط بدون مطربين، أو حفلات رقص أو غيره.

ولكن الفنان سعيد صالح رفض الطلب وفوجئ يونس شلبي بزميله يدخل قاعة الحفل ومعه عشرات الزملاء من الفنانين وعندما شاهدهم يونس شلبي شعر بصدمة كبيرة وأخبرهم أنه لا يوجد طعام لهم، وتقبلوا ذلك بصدر رحب وأبلغوه أنهم يريدون مشاركته فرحته بيوم عمره.

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يُذكر عن الفنان القدير يونس شلبي أنه يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وله العديد من الأدوار المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان عدد كبير من الأجيال، وتعد أهم أعماله الفنية مسرحية “مدرسة المشاغبين” مع سعيد صالح وعادل إمام وعدد آخر من النجوم،

المسرحية التي حققوا من خلالها نجاحاً غير مسبوق، ويعتبرها الكثيرين أهم مسرحية في تاريخ المسرح المصري، كما شارك أيضا في بطولة مسرحية “العيال كبرت” بجانب حسن مصطفي وكريمة مختار وسعيد صالح وأحمد زكي، وحققوا من خلالها أيضاً نجاح منقطع النظير ،ومازالت تنال إعجاب الجمهور وتشهد أعلي نسب المشاهدات حتى يومنا هذا عند عرضها علي الشاشات .

وعلي مستوي السينما هناك الكثير من الأفلام المميزة للفنان يونس شلب فشارك في نحو 77 فيلماً سينمائياً، أشهرها “العسكري شبراوي”، و”رجل في سجن النساء” و”ريا وسكينة”، “مغاوري في الكلية”، و”الشاويش حسن” وأمير الظلام “والفرن” و” 4-2-4 ” إضافة إلى مسلسل الأطفال الرمضاني “بوجي وطمطم” الذي ظل يعرض على مدى سنوات.

في الأول من شهر نوفمبر/ 2007 تدهورت الحالة الصحية ليونس شلبي، وفي 12 نوفمبر لفظ الفنان الكوميدي أنفاسه الأخيرة ليفارقنا عن عمر ناهز 66 عاما، تاركا وراءه سجلا حافلا من أروع وأمتع ما أنتجته الكوميديا المصرية.

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