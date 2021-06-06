رغم شهرة الفنانة الأستعراضية نيللي إلا أن حظها في الحب والزواج علي العكس تماماً فقالت في تصريحات لها إنها لم تتزوج إلا من رجال ربطتها بهم مشاعر حب حقيقية، ولكن حظها في الحب كان سيء جدًا؛ لأنها كانت تلتقي رجالًا يملأ فكرهم الأنانية، فكان كل رجل يحبها يطالبها بترك التمثيل والتفرغ له، ولكنها كانت ترفض وتتخلى عنهم.

أول حب لـ”نيللي” ابنة الرابعة عشرة في المعمورة بالاسكندرية، مع شاب صاحب عيون زرقاء حيث كانت تقود دراجتها وشرع هو في مغازلتها، فتولدت أول قصة حب لفتاة بريئة مراهقة أحست معه بأول معنى للحب النقي الصافي الرقيق.

عندما نضجت “نيللي” تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وحبه الشديد للسيطرة والتحكم، وبدأت علاقة “نيللي” بحسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

وأوضحت “المجلة”، أن والد نيللى، كان معارضًا لهذه الزيجة؛ بسبب فارق السن بينهما، إلا أن التعاون الذي جمع النجمين في “عصابة الشيطان”، و”كلمة شرف”، و”شياطين البحر”، و”ملوك الشر”، و”غابة من السيقان”، جعل الأُلفة تسود الأجواء، وتَقبل الفتاة الفاتنة بالزواج من المخرج اللامع.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن “مودي الإمام” ولكن لم يستغرق الأمر طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

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ولكن من أجل زواجها من رجل الأعمال المصري “خالد بركات” اعتزلت “نيللي” الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها مرة أخرى، وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع “بركات” تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.

وتزوجت “نيللي” للمرة الرابعة من رجل الأعمال والخبير السياحي “عادل حسني” سرًا، ولكنهما انفصلا لنفس سبب فشل في زيجاتها من قبل وهو رغبته في أن تترك الفن وتعتزل.

وعلى صعيٍد آخر؛ فاجأ الفنان “سمير صبري” الفنانة “نيللي”، بطلب يدها للزواج على الهواء، مؤكدًا أنه سيُلبي كل شروطها في سبيل موافقتها على طلبه.وقال ذلك خلال استضافته لنيللي في حلقة برنامجه “ماسبيرو” المُذاع على فضائية “ten”.

وأضاف: “لو بابا وماما هييجوا البيت، ممكن ييجوا إمتى؟… والساعة كام؟”… لترد “نيللي” بجُملة: “أول ما نشتري صينية وكوبايات هقول لك تيجي على طول”.

واشترط “صبري” ألا يُطلب منه شراء شبكة أو حتى دبلة ذهبية، فوافقت “نيللى” بعد أن وضعت شرطًا واحدًا…. قائلًة: “أنا مهري الذي وضعته لزوجي، إنك توعدني لو خونتني تطلقني، كرامتي هي مهري.. وممكن آخد ربع جنيه بس مهر”.

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