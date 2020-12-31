كشفت وسائل إعلام محلية عن انتهاء السلطات المصرية اليوم الخميس من إجراءات تسليم جثمان المخرج السوري الراحل ” حاتم علي ” بعد تشريح الجثة وفقا لقرار النيابة العامة .

وبينت نتائج تشريح جثة حاتم أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة .. وعليه أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بتسليم الجثة إلى السفارة السورية .

ووصل القنصل السوري إلى مشرحة زينهم حيث يتواجد جثمان المخرج الراحل لمرافقة أسرته وتسلم الجثمان والاتجاه إلى مطار القاهرة لدفنه في مسقط رأسه بمدينة دمشق في سوريا وذلك بعد الانتهاء من عملية التشريح وإعداد التقرير الطبي .

وكان القنصل السوري في القاهرة قد طالب بشكل رسمي من النيابة العامة في مصر العمل على تكليف الأطباء الشرعيين بتنفيذ قرار النيابة بتشريح جثة حاتم علي لبيان سبب الوفاة دون النظر إلى رغبة أسرته في عدم تشريح الجثمان .

وفي تصريحات صحفية للفنان السوري ” جمال سليمان ” كشف من خلالها عن مغادرة جثمان المخرج حاتم علي لمشرحة زينهم منذ ساعة تقريباً بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصاريح النهائية .

وأشار إلى أن الجثمان حالياً متواجد فى مطار القاهرة تمهيداً لنقله إلى سوريا فى طائرة الساعة السادسة مساء برفقة أبنائه الذين حضروا ليرافقو جثمان والدهم حتى مثواه الأخير .