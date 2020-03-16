” أسطول سيارات ومصنع ملابس جاهزة ” .. هدية أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

بعد إعلان كلا من رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” والفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” لخطبتهما بشكل رسمي الإسبوع الماضي .

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول الهدايا التي قدمها أبو هشيمة لياسمين صبري بهذه المناسبة بداية من خاتم الخطوبة الذي يبلغ سعره 200 ألف دولار .

حيث أشاروا إلى إنه قام بإهدائها مصنع ملابس جاهزة لكي تنفذ من خلاله تصاميم مشاريعها بالأزياء الذي تعمل عليه منذ شهور .. أما في يوم الخطبة فقد أهداها أسطولا كاملا يتكون من 24 سيارة فارهة تحت تصرفها مثل ما فعل مع زوجته السابقة الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” حين تزوجها .