خطفت الفنانة المصرية أسماء جلال الأنظار على السجادة الحمراء لفيلم limbo المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 حيث ظهرت بفستان قصير جدا.

ورتدت أسماء فستانا قصيرا باللون الزهري، ونسقت معه جاكت باللون الأسود. واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.

مسلسل “لعبة النسيان” مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.