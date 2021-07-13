علقت الفنانة المغربية أسماء لمنور على طريقتها على تتويج فريق الرجاء البضاوي لكرة القدم بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما، السبت الماضي.

وعبرت الفنانة المغربية، في تدوينة على حسابها على انستغرام، عن سعادتها بفوز النسور باللقب، حيث كتبت باللغة الامازيغية: «ان سين كراد والكاس دّاه الجّراد».

ثم اضافت باللغة العربية: “الرجاء العالمي فخر المغرب الكبير عربا وأمازيغ وهارد لك الشبيبة JSK فريق محترم واستحق الوصول للنهاية .”

وكان قد توج الفريق المغربي، مساء السبت بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تفوقه على فريق شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الصداقة بالعاصمة البنينية كوتونو.