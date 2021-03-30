نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” صورة له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله الجديد ” موسى ” .

وظهر محمد رمضان في الصورة ضاحكاً بأسنان ناصعة البياض ” هوليوود سمايل ” وهو الأمر الذي عرضه إلى سخرية المتابعين .

حيث وجه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لرمضان بأن مظهر أسنانه لا يتناسب مع الشخصية التي يقدمها حيث يقدم دور صعيدي يعود للستينات من القرن الماضي ولم يكن يوجد في هذا الوقت شكل هذه الأسنان .

كما أن شكل أسنانه لا يتناسب أيضا مع السيجارة التي ظهر وهو يدخنها في الصورة ولا حتى مع شكل يده التي بدا عليها آثار العمل الشاق .

فجاءت التعليقات مثل : ” بقى دى سنان واحد زى شخصية موسى يا محمد يا رمضان .. اظبط العمل يا فنان ” و ” اسنانك أنظف من حياتي وشكرا ” و ” مغمقين ضوافره عشان المصداقية بس الحمد لله عامل هوليوود سمايل ” و ” حلو طقم الأسنان دا بورسلين ولا سيراميك ” .

يذكر أن مسلسل موسى من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته كلا من : سمية الخشاب وسيد رجب وعبير صبري ورياض الخولي وهبة مجدي وعارفة عبدالرسول وتارا عماد وصبري فواز وحمدي الوزير ومنذر رياحنة وفريدة سيف النصر .. ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة .