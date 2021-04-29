ردت الفنانة أسيل عمران على الانتقادات التي طالتها بعد انتشار مقطع رقص لها مع فايز الملكي من مسلسل “ممنوع التجول”.

وكانت الانتقادات طالت مشهد رقص أسيل عمران وغرد بعض مستخدمي تويتر معبرين عن استيائهم من وجود مشهد لرقص في غرقة نوم يعرض بشهر رمضان.

وقالت أسيل عمران إن الجمهور أصبح ينتقد الأمور دون أن يتحقق منها، وأن كثير من الأشخاص تفضل السماع والهجوم قبل المشاهدة، ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشدة في ذلك، وأضافت عبر برنامج mbc trending أن المشهد كوميدي فقط من المسلسل ويخدم السياق الدرامي للأحداث فهو لبنت تريد أن تحرج زوجها الكبير في السن وتصوره وهو يرقص، وتتصور أنه لا يفهم التكنولوجيا الحديثة.