أجرى نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه ” الحكاية ” أعلن من خلالها عن قراره بإيقاف كلا من الفنان ” باسم سمرة ” والفنانة ” رحاب الجمل ” ومنعهما من مزاولة المهنة داخل مصر وخارجها .

وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بين باسم سمرة ورحاب الجمل واتهام الأخيرة له بالإساءة لها ولزملاء آخرين في أثناء التحضير لفيلم ” الديك العياط ” .. وهو ما جعلهما يتبادلا الاتهامات فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

فقال أشرف زكي : ” أصدرت قرار بإيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل وعليه هما ممنوعان من مزاولة المهنة في مصر وخارجها .. وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق فى الموضوع ده خلال 48 ساعة ” .

وأكد نقيب المهن التمثيلية على أن ما حدث هو إساءة للوسط الفني المصري بالكامل .. وأشار إلى أن قراره المفاجئ جاء بسبب عدم التزامهما بالصمت تجاه الواقعة حتى يتم التحقيق فيها داخل النقابة .