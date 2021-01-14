حرص نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” على توجيه رسالة إلى الفنانة ” حورية فرغلي ” خلال لقائه مع برنامج ” The Insider بالعربي ” .

وذلك على خلفية التصريحات التي كانت قد أدلت بها حورية فرغلي مؤخرا حول مرضها وعدم سؤال زملائها وأصدقائها عليها منذ ابتعادها عن الساحة الفنية بسبب تشوه أنفها .

وأعرب أشرف زكي عن حبه وتقديره لحورية فرغلي كاشفا عن بعض المواقف التي كانت تقوم بها لدعم زملائها الفنانين خاصة الغير قادرين .

فقال : ” حورية فرغلي من الناس المحبة لزملائها كانت بتكلمني وتقولي شوف مين عايز إيه في الخفاء ومتقولش إسمي .. وبتديني فلوس كتير جدا جدا لمساعدة بعض الزملاء وبعض أسر الزملاء الغير قادرين ” .

وتابع : ” عايز أقولها إنتي إنسانة جميلة ولكي عندي رصيد وعندنا كلنا من الحب .. عن تجارب شخصية معاكي عمرك ما بخلتي عن إنك تدعمي زملائك وتقفي مع زملائك .. إحنا النهاردة بنقولك إحنا بنحبك ربنا يعطيكي على أد نيتك لإنك إنسانة جميلة ورقيقة وتستحقي كل التقدير ” .