أجرى الفنان المصري ” أشرف زكي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” قصواء الخلالي ” في برنامج ” المساء مع قصواء ” المذاع على قناة ” Ten ” .

وتحدث أشرف زكي عن الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وإجرائه لعملية تركيب دعامات في القلب وحرص على توجيه الشكر لزوجته الفنانة ” روجينا ” معربا عن تقديره لوقوفها الدائم بجانبه ورعايته له خلال تلك الفترة .

فقال : ” نعم الزوجة والحبيبة والصديقة والأم ولن أجد كلاما يوفي حقها .. روجينا شملتني برعايتها ولم تتركني ثانية واحدة طوال الأزمة المرضية الأخيرة كفاية خوفها وقلقها عليا بشكرها وبشكر بناتي وإخواتي ” .

وعن الدرس الذي تعلمه من أزمته أشار أشرف زكي إلى الرضا التام .. وأن سبب ما تعرض له هو الضغوط النفسية والعصبية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة .