كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن خضوع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، لعملية جراحية دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

فقد نشرت دنيا سمير غانم صورة لـ أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “د/أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. و حمد الله علي سلامتك من العملية و ربنا يحفظك لبيتك وولادك و زوجتك الجميلة”.

وتابعت “و كلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة و اهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين و ربنا يقومك بالسلامة”.

وكانت دنيا سمير غانم قد طالبت متابعيها بالدعاء إلى الفنانة رجاء الجداوي، بسبب إصابتها بفيروس «كورونا»، واستقرارها بغرفة العناية المركزة لأيام، وقالت دنيا: «من فضلكم كل الناس اللى بتحب الخير ادعوا في صلاتكم لكل مريض ولحبيبتنا كلنا رجاء الجداوى ربنا يشفيها ويهون عليها ويرجعها بيتها بالسلامة».

وتابعت: «هى أم عظيمة وفنانة قديرة وإنسانة حنونة ومحترمة جدا عمرها ما اتأخرت عن أي عمل خيرى بيتطلب منها طول عمرها بدون مقابل، وكل اللى عرفها وشافها شخصيا أكيد عارف هي أد إيه إنسانة جميلة ومتواضعة، من فضلكم ادعولها هي وكل مرضانا يارب، ربنا يشفيهم ويحفظنا جميعا.. شكرا».