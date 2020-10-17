أعلن الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر عن قراره بالرحيل عن منصبه في شهر ديسمبر المقبل عقب انعقاد إجتماع الجمعية العمومية .

وأكد أشرف زكي على أن قراره نهائي وقاطع وإنه يرى أنه أدى رسالته بأمانة طوال فترة رئاسته للنقابة .. كما إنه يريد أن يترك الفرصة لمن يرى الأعضاء أنه قادر على مشكلة التشغيل ليحل محله متمنيا له التوفيق .

كما أشار إلى إنه سوف يقوم بعرض كل الأمور بوضوح تام وكشف كل المسكوت عنه عند انعقاد الجمعية العمومية .

وعلى الجانب الآخر نشرت الفنانة الصمرية ” لقاء سويدان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تضمن طلبا موقعا من 50 عضوا من الجمعية العمومية داخل نقابة المهن التمثيلية يرفضون قرار أشرف زكي ويؤيدون بقائه في منصبه .

فكتبت لقاء سويدان : ” نعلن نحن الموقعين أدناه بإسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية رفض استقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكى ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء ( زميلى العزيز خذ البوست كوبى بيست والصفة على صفحتك بعد كتابة إسمك وشعبتك ) ” .