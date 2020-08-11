خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن حقيقة وفاة الفنان ” محمود ياسين ” بعد انتشار خبرا على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بذلك .

فقال أشرف زكي أن كل ما تردد حول وفاة محمود ياسين لا أساس له من الصحة وما هو إلا مجرد إشاعات .. وعلق على ذلك قائلا : ” ارحمونا بقى من الشائعات التي تنطلق بين فترة وأخرى عن موت فنان أو إصابة آخر ” .

وتابع : ” محمود ياسين زي الفل وبخير وسط أهله وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة .. هو أنا كل يوم هطلع أنفي شائعة وفاة أحد رموزنا لمجرد أن هناك أشخاصا يريدون أن يحققوا مكاسب شخصية على حساب الفنانين ” .

وقام أشرف زكي بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجي الشائعات عن الفنانين .