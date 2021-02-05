أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن وفاة الفنان عزت العلايلي لم تكن بفيروس كورونا كما أنه لم يكن يعاني من أي مرض مؤخرا.

ونفى أشرف زكي لفي تصريحات صحفية أن يكون العلايلي أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوفاة طبيعية.

ورحل الفنان عزت العلايلي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، عمل بعدها لفترة معد في البرامج التليفزيونية، ثم بدأ مسيرته مع التمثيل مع فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” عام 1962 لينطلق بعدها في مشواره الطويل.

من أشهر أعماله “السقا مات” و”الطوق والأسورة” و”الأرض” و”الطريق إلى إيلات” وكان آخر أعماله السينمائية “تراب الماس” وفي التليفزيون “قيد عائلي”.