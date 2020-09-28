أجرى نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” المساء مع قصواء ” تحدث من خلالها عن كواليس معرفته بخبر وفاة الفنان ” المنتصر بالله ” وعن الأيام الأخيرة في حياته .

فقال أشرف زكي أن الفنان الراحل المنتصر بالله كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة في أيامه الأخيرة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالأسكندرية .

وأضاف أن زوجة المنتصر بالله السيدة عزيزة أخبرته بأن الحالة تسوء يوما بعد يوم .

وعن خبر الوفاة أشار أشرف زكي إلى أنه علم به من إبنة الفنان الراحل وزوجها ولم تكن السيدة عزيزة على علم بخبر وفاة زوجها في هذا الوقت وإنهم كانوا يحاولون إبلاغها بطريقة هادئة نظرا للعلاقة القوية التي كانت تجمعهما .

يذكر أن الفنان المنتصر بالله توفي يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض .