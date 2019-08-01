أشرف زكي يهدد بمقاضاة من نشر أخباراً كاذبة على لسانه بخصوص وفاة عادل إمام

هدد الممثل المصري ​أشرف زكي​، نقيب المهن التمثيلية، كل من نشر أخباراً كاذبة على لسانه تتعلق بالفنانين، مشيراً إلى أن بعضاً من الصحف والمواقع الفنية نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الممثل المصري ​عادل إمام​.

وقال زكي إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع، التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلاً عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.

كما أكد زكي حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والفنانين، مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام.