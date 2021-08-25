عبر الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن حزنه الشديد ومروره بحالة اكتئاب نظرا لما يحدث بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد وما نشروه من صور توحي بإيحاءات وذلك عقب إعلان الفنان أحمد سعد عقد قرانه.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في “برنامج حضرة المواطن” الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم” قال الدكتور أشرف زكي إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته.

وقال: “إذا كان كل ما يتم تداوله صحيحا سأحيل موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد إلى التحقيق.. نحن القوى الناعمة وكان الرئيس يتحدث عن دورنا وتأثيره فلا يجب ابدًا أن نسىء لأنفسنا ومهنتنا ومجالنا الذي نفخر بالانتماء له، ولابد من وقفة”.

وكانت سمية الخشاب قد خرجت بتعليق وكشفت عن نيتها من الصورة التي نشرتها وقالت في تعليقها ” “مكتوب عليها Love you all وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعامله فالصوره نص قلب وكاتبه علي تويتر بحبكم اوي تحتها، محتاجين ايه تفهموه اكتر من كده؟”.

سمية الخشاب وصورتها المثيرة للجدل

نرشح لك – هل سيتم منع الفنانات «المحجبات» من التمثيل؟ د. أشرف زكي يجيب

وأضافت: ” أنا مش مسئوله عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل سكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وزيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والناس تمشي وراه، ويلم ترافيك .. أنا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسئوله عن أي نوايا أخري.. شكرا”.

وكانت سمية الخشاب شاركت جمهورها صورة لها، عبر حسابها الخاص بموقع تويتر، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل جاءت معظمها تشير إلى أنها تعليق من النجمة على زواج طليقها.

وسبق أن ردت الفنانة سمية الخشاب على انتقادات الجمهور لها، عبر تدوينة على حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كاتبة: “يعني بتفبركوا ردود، وبتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم.. ربنا يعينكم على نفسكم، ويشغلكم بنفسكم”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “