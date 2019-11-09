أشرف زكي يوضح علاقة “المكملات الغذائية” بوفاة هيثم احمد زكي

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحا أن الطب الشرعي اشترط لتسليم جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن يأتي شخص من أقاربه للتوقيع على الاستلام، حتى تدخل وتواصل مع المحامي العام والذي وافق على تسليمه الجثة.

وأضاف “أشرف زكي”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “أم بي سي”، أن الطب الشرعي أكد على عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، مشيرا إلى أن النيابة منحتهم إذن الدفن بعد انتفاء وجود شبهة جنائية.

وعن الاشتباه بأن تكون المكملات الغذائية هي سبب الوفاة، قال أشرف زكي ان كل اصدقاؤه اكدوا ذلك وانه كان قد تعرض لوجع في معدته قبلها بيومين موضحا ان هذه ظاهرة منتشرة بين الشباب خاتما كلامه بالقول “تعددت الاسباب والموت واحد”.

يذكر أن أن توفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد