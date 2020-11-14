تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور الفنان المصري “أشرف عبد الباقي” بصحبة زوجته وبناته الثالثة اللاتى خطفن الانظار بجمالهن وبشبههن الكبير له، وذلك بالرغم من أن الفنان أشرف عبد الباقي يفرض حالة من الخصوصية على عائلته، ويرفض ظهورهم في الإعلام. ويعد ظهورهم هذا حالةً نادرة.

حيث ظهر الفنان أشرف عبد الباقي مع بناته الثلاثة وزوجته، منذ فترة في حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح نجما مسرح مصر، وكان بصحبة أشرف بناته الثلاثة إحداهن في مرحلة المراهقة واثنتان أكبر منها بقليل، ولفتن الأنظار بجمالهن كما ظهرت معه زوجته، وهي سيدة من خارج الوسط الفني، وقليلة الظهور الإعلامي مع أشرف في المناسبات الفنية.

صورة عائلة تشهد ظهور الفنان أشرف عبد الباقي مع زوجته وبناته

أشرف عبد الباقي مع زوجته وبناته الثلاثه

وقد ظهرت زوجة عبد الباقي في الصورة للمرة الاولى بعد خلعها الحجاب لتبدو بشكل مختلف كليا عما كانت عليه اثناء تحجبها.حيث اعتدات على ارتدائه لسنوات طويلة، واتخذت قراراً بخلعه منذ فترة لكنها لم تظهر كثيراً بدونه من وقتها.

أشرف عبد الباقي وزوجته نادية قبل خلعها الحجاب

يُذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي متزوج من السيدة ” نادية حسب الله الكفراوي” ولا يعرف الكثيرون انها ابنة الوزير صلاح حسب الله احد اشهر الوزراء في عهد الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك, وتزوجها اشرف عبد الباقي عام 1995 وانجب منها ثلاثة فتيات هن :“هدى وزينة ونور”

وعلي الصعيد الفنى، يبدأ قريبا عرض “مسرحية اللوكاندة” على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، “اللوكاندة” سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب “اللوكاندة” التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآ

“اللوكاندة” بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.