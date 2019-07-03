أشرف عبد الباقي يعلن نهاية ” مسرح مصر “

أعلن الفنان المصري أشرف عبد الباقي عن انتهاء فرقة مسرح مصر وأن الموسم القادم وهو ” الموسم السابع ” سيكون الموسم الأخير ومن المقرر عرضه مع أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وظهر أشرف عبد الباقي في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمسرح برفقة نجوم الفرقة وتحدث عن تحضيرات الموسم السابع .. وقال ” قدمنا 120 عرضا مسرحيا على مدار ال 7 سنوات الماضية ونتمنى أن يكون الموسم السابع والأخير على نفس المستوى ويحقق نفس النجاح الذي حققته المواسم السابقة ” .

وبدا على أعضاء الفرقة الحزن لإسدال الستار على فرقتهم المسرحية .

عروض مسرح مصر تم تقديمها على خشبة مسرح ” جراند نايل تاور ” في جاردن سيتي .. وشارك في بطولتها : أشرف عبد الباقي – على ربيع – محمد أنور – حمدي الميرغني – محمد أسامة ” اوس أوس ” – محمد عبد الرحمن – عمر متولي – مصطفى خاطر – إسراء عبد الفتاح – دينا محسن ” ويزو ” – كريم عفيفي – سارة درزاوي – إبرام سمير – حامد الشراب – بيشوي طاهر .

والعروض من تأليف وإخراج ” نادر صلاح الدين ” و إخراج تليفزيوني ” سعيد حامد ” ومن إنتاج ” صادق الصباح ” .