لاحظ الكثير من جماهير النجوم مدى الشبه الكبير الذي يجمع نجماتنا بأشقائهن والعلاقات القوية التي تربطهم بهن.

ومن بين هؤلاء النجمات، الإعلامية لجين عمران وشقيقها باسل عمران الذي لفت الأنظار بوسامته وشبهه الكبير مع شقيقته.

شقيق لجين عمران

ودائما ما تحرص لجين على نشر الكثير من الصور واللقطات التي تجمعها بأشقائها وأفراد عائلتها وأبرزهم شقيقها “باسل” الذي ظهر معها مؤخرًا في إحدى الفعاليات.

وسبق أن نشرت الفنانة والإعلامية السعودية، لجين عمران، صورة جمعتها بعائلتها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام“، وجهت من خلالها رسالة مؤثرة لوالدها، مشيدة فيها بمواقفه العظيمة تجاهها وتجاه إخوتها، ومساندته لوالدتها في الأزمات، معبرةً عن حبها الشديد له.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”.

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في “سيتي بنك” في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

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