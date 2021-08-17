تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر المراهقة لفنان مصري شهير، حيث كان في منتصف مرحلة المراهقة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه الفنان القدير الراحل عبد المنعم مدبولي أهم نجوم الكوميديا في الوطن العربي صاحب ومؤسس مدرسة المدبوليزم والأستاذ الذي تتلمذ على يديه عدد لا يستهان به من نجوم الكوميديا في الوطن العربي، واشتهر بتقديمه لكافة أنواع التمثيل، فقد أضحك الجمهور بأعماله الكوميدية، وأبكاهم أيضاً بأدواره التي لم تخل من التراجيديا،

عبد المنعم مدبولي في سن المراهقة

نشأته وبدايته الفنّية

ولد الفنان عبد المنعم مدبولى فى 28 ديسمبر 1921 بحى باب الشعرية، وتميز بموهبته الفنية منذ الصغر خلال المرحلة الابتدائية وبعدها تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة.

وتخرج النجم الكبير من كلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بها كمدرس بقسم النحت حتى منتصف السبعينيات، وفى عام 1952 شارك فى أول عرض مسرحى له مع فرقة المسرح المصرى مع زكى طليمات، ومن بعدها أسس فرقة تحمل اسم “المسرح الحر” فى نفس العام.

وبدأ حياته الفنية فى البرنامج الإذاعى الشهير “ساعة لقلبك”، ثم انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع فؤاد المهندس وأمين الهنيدى مدرسة كوميدية خاصة، ومارس مهنة التمثيل لأكثر من 50 عاما.

مدرسة كوميدية

شكل مدبولي مدرسة مستقلة في الكوميديا، حيث أسس العديد من الفرق المسرحية، وانضم لمسرح التلفزيون وشكل مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي امتدادا لكوميديا نجيب الريحاني وعلي الكسار.

بعد نحو عقد من النجاح في المسرح، اتجه مدبولي للسينما وقدم نحو 150 فيلما، أشهرها “إحنا بتوع الأتوبيس، الحفيد، ربع دستة أشرار، عالم مضحك جدا، غرام في أغسطس، مطاردة غرامية، المليونير المزيف”.

حصل على العديد من الجوائز أبرزها شهادة تقدير خاصة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن مسلسله “أبنائي الأعزاء.. شكرا” كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983 ثم جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله عام 1884.

رحيله

وفي اليوم الموافق 9 يوليو/تموز 2006 رحل مدبولي عن عالمنا عن عمر 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض، تاركا إرثا كبيرا في المسرح والسينما والتلفزيون وأغنياتٍ عدة للأطفال لكنها خالدة في وجدان الملايين.

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