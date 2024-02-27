اثارت الفنانة أصالة نصري الجدل وتصدرت الترند علي منصات السوشيال ميديا وذلك بعد أن قامت بتغير تاريخ عيد ميلادها الشهر واليوم والتاريخ.

تاريخ ميلاد أصالة

كتبت أصاله في خانة التعريف عن نفسها على التويتر بأنها وُلدت في ٢١ يونيو العام ٢٠٢١، بدل من ١٥ مايو العام ١٩٦٨.

قصدت أصالة بذلك أنها ولدت في اليوم الذي تزوجت فيه من زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق الحسن.

علق الجمهور أن أصاله بذلك تكبر من حفيدتها بثلاث سنوات، حيث ان الطفلة وُلدت في بداية هذا العام ٢٠٢٤ بين جدتها اعتبرت بأنها وُلدت العام ٢٠٢١.

فارق السن بين أصالة وزوجها الجديد فائق حسن

وما لا يعرفه الكثير أن أصالة وفائق حسن، يبلغان من العمر 56 عاماً، فلا يوجد بينهما فارق عمر إلا شهور فقط، فهما في نفس العمر، فأصالة من مواليد 15 مايو 1968.

وتعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر.

زيجات أصالة

تزوجت أصالة نصري، 3 مرات الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005، وتم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام.

أما الزيجة الثانية للمطربة أصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا وأنجبا التوأم آدم في مايو 2011، ووصف محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، لكن انفصلت اصالة عن طارق العريان فى 2020، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الانفصال.

الزيجة الثالثة هي من الشاعر فائق حسن ومدير اعمال المطرب ماجد المهندس وأكدت أصالة مدي حبها لزوجها عبر مواقع السوشيال ميديا.

حفل أصالة في دبي

وأحيت المطربة السورية أصالة نصري حفلًا غنائيًا مؤخرًا في دبي، وتداول مقطع فيديو للفنانة أصالة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تحصن حنجرتها بالقرآن، قبل صعودها على المسرح.

كما ظهرت أصالة رفقة زوجها الشاعر فائق حسن، الذي رافقها قبل صعودها على المسرح.

وعلقت الفنانة أصالة نصري على مشاركتها في مبادرة “صناع الأمل”، التي أقيمت في دولة الإمارات.

ونشرت “أصالة”، صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام“، وكتبت: “من دبي دار الحي ومشاركتي بمبادرة صناع الأمل برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”.

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