أصالة برسالة قوية لإليسا بعد قرار الاعتزال.. وأحلام: “أنتِ على حق”

عمدت كل من اصالة وأحلام على مشاركة المشاهير والجمهور في التعليق على خبر اعتزال الفنانة إليسا الغناء بعد طرحها لألبومها الغنائي الجديد الذي تحضر له حالياً، وذلك كل على طريقتها.

#اليسا سنقف جنبك ونساندك والبومك القادم لن يكون الاخير ان كان الوسط غابه وانتي على حق لان في ناس يعيشون في كذبه كبيره فجمهورك الكبير ينتظر منك ان تثبتي له ان الوسط جميل بوجودك بينا #كلنا_اليسا pic.twitter.com/IfgKLPfLhq — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 19, 2019

وكتبت الفنانة الاماراتية، في تغريدة أطلقتها لدعم إليسا، مؤكدة أن الاخيرة محقّة فيما قالت، ولكن الجمهور ينتظر إثبات العكس. وقالت لها: “إليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير، إن كان الوسط غابة وأنتِ على حق، لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا”.وارفقتها بهاشتاغ “كلنا اليسا”.

نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لايريد أنّ تستعبده هذه المهنه ، ولكنّكِ مُهمّه ومؤثّره وصانعه ومحبوبة من ملايين النّاس ، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا #إليسا — Assala (@AssalaOfficial) August 19, 2019

أما النجمة السورية أصالة فكان لها رأي مخالف ووجهت رسالة قوية لاليسا قالت فيها: “نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصا لمن هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس”. واضافت “صوتكِ أصبح جزءًا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا”.