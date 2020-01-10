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أصالة بعد بكائها في “شامخ”: لست مكسورة ولا مخذولة.. هي فقط تبدّلت بعض الأماكن

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بعد إعلان كليبها الجديد “شامخ” الذي حقق نجاحًا كبيراً، وظهرت فيه الفنانة أصالة باكية وكأنها تحمل رسالة إلى طليقها المخرج طارق العريان، توجهت بالشكر إلى جمهورها، موضحة أنها ليست مكسورة ولا مجروحة وأنها قوية وليست ضعيفة.

وكتبت على حسابها الخاص في “تويتر”: “كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم.. شكراً لكلّ قلب احتوانى، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلى، وأصّدُقُكُمّ أنّني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن”.

وكانت أصالة طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “شامخ” عبر قناتها على “يوتيوب”، وقد تم تصوير الأغنية فى القاهرة، وتدور أحداثها فى إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، ظهرت فيها أصالة باكية طوال الكليب.

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