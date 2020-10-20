تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع نادر للفنانة السورية أصالة يعود تاريخه لأكثر من 38 عاما حيث كانت في طفولتها بعمر الـ 13 وكانت ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية وتقوم بأداء أحد الأغاني، وكشف المقطع عن قوة صوت الفنانة أصالة، كما تحدثت أصالة في المقطع عن عشقها للغناء منذ صغرها .

وأردفت أصالة أنها أدت تلك الأغنية وهي بعمر الـ7 سنوات، لأحد الإعلانات، وعندما سُئلت عن أول مرة غنت فيها، قالت إنها غنت وهي بعمر العامين وكانت أغنية لوالدها المطرب مصطفى نصري. وأشارت أصالة إلى أنها دخلت المجال الفني لأول مرة، من خلال غناء أحد الإعلانات، وأكدت أنها تحب الغناء أكثر من الدراسة، وذلك كي تشبع رغبتها بالموسيقى، موضحة أنها لا ترى أنها ظلمت الدراسة على حساب الفن، كونها لا تستطيع الدراسة إلا بمرافقة الموسيقى والغناء.

ولفتت أصالة أنظار الجمهور في هذا المقطع النادر، حيث رأى الجمهور أن ملامحها لم تتغير كثيرًا عن أصالة التي يعرفونها حاليًا، بينما أكد البعض أنها تشبه ابنها “خالد الذهبي”، وجاء في التعليقات: “شاطرة ما شاء الله”، و”جميلة وكيووت جدًا”، و”تشبه ابنها”، و”ياعيني على أصالة.. جدًا أنيقة”، بينما قال أشاد آخرون بجمال صوتها وقوته منذ الصغر، وأنها تتمتع بموهبة كبيرة وكانت على قدر مسؤولية إجراء مقابلة معها.

يُذكر أن الفنانة أصالة نصري تزوجت للمرة الأولى من أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992، وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005، ثم تزوجت للمرة الثانية في عام 2006، من المخرج والمنتج طارق العريان، الذي أنجبت منه توأمين، هما: آدم وعلي في مايو 2011، وفي يناير 2020، أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، انفصالها عن زوجها طارق العريان.

وعلي الصعيد الفنى، روجت الفنانة أصالة نصري لأغنييتها “سوي” ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة ” سوي واغواني زينه يالله الخيرة يالله الخيره ولا ظنيت ولا ظنيت ابد قلبي يعلن العصيان.. كلمات: قوس، ألحان: سهم ، توزيع: بشار سلطان”، وتفاعل معها الكثيرون من ممحبيها الذين أشادوا بأغنيتها وأشادوا أيضا بأغنتيها الجديدة “لا تستسلم” التي حققت خلالها نجاجا كبيرا خلال الفترة الماضية .