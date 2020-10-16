إنتشر عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم من حفل زفاف الفنانة السورية ​أصالة​ الأول من المنتج ​أيمن الذهبي​، الذي ظهرت فيه مرتدية الفستان الأبيض والطرحة، راقصة على أنغام الموسيقى، فيما يؤدي الحاضرون رقصة جماعية.

وكانت أصالة قد أثارت الجدل مؤخراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو تؤدي فيه أغنية “ملطشة القلوب”، وترقص بحماس وإنسجام مع عدد من الفنانين الذين كانوا حاضرين في الحفل، من بينهم الفنان المصري رامي صبري، والفنان المصري أحمد سعد والسيناريست المصري تامر حبيب.

وإنتقد المتابعون طريقة رقص أصالة، وإحتضانها لعدد من الأشخاص في الحفل وهي ترقص، إذ أشار البعض منهم إلى أنها تبدو وكأنها في حالة سُكُر.





