لفتت الفنانة السورية أصالة الأنظار بتصريح أدلت به أخيراً عن مكان دفنها، وذلك في سياق حديثها لبرنامج “ET بالعربي” عن عودة بعض الفنانين السوريين جثامين إلى وطنهم.

وقالت أصالة في تسجيل صوتي إنها لا تنظر إلى الموت بطريقة سلبية، كما لا تهتم كثيراً بالمكان الذي ستُدفن فيه، مع الإشارة إلى أنها تتمنى أن تُدفن في السعودية أو مصر أو البحرين. وأضافت: “قررت أكتب مذكراتي بدءاً من آخر ذكرى رجوعاً إلى الوراء”. وأحدث هذا التصريح ضجة في أوساط متابعي أصالة الذين انقسموا بين مؤيد لخيارها ومعارض له.

يُشار إلى أن أصالة كشفت في اللقاء نفسه أيضاً سبب حذفها للصورة التي ظهر فيها طليقها طارق العريان مع نيكول سعفان، مؤكدةً أنها لا تريد رؤيتها كلما رغبت في الدخول إلى حسابها والاطّلاع على محتوياته.

ويُذكر أن أصالة تستعد حالياً لإحياء حفل غنائي للمرة الأولى إلى جانب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز في الشارقة في الإمارات في 19 شباط (فبراير) الجاري.







