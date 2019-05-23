أصالة تتغزّل بالمصريين.. ماذا قالت عنهم؟

تغزّلت الفنانة السورية أصالة بالمصريين، إذ نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من منشور مدحتهم بها.
قالت أصالة: “مافي أحلى وأطيب من قلّب المصريّين… وكأنّهم للحياة مرادف ، بسطاء أذكياء، و.. “.
وتابعت بمنشور آخر قائلة: “مُحبّين كرام ، مافي بالدّنيي أطيب وأحلى من روح المصريّين”.
مافي أحلى وأطيب من قلّب المصريّين… وكأنّهم للحياة مرادف ، بسطاء أذكياء، و
— Assala (@AssalaOfficial) May 22, 2019
مُحبّين كرام ، مافي بالدّنيي أطيب وأحلى من روح المصريّين🥰🥰🥰🥰🥰
— Assala (@AssalaOfficial) May 22, 2019