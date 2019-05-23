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أصالة تتغزّل بالمصريين.. ماذا قالت عنهم؟

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أصالة

تغزّلت الفنانة السورية ​أصالة​ بالمصريين، إذ نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من منشور مدحتهم بها.

قالت أصالة: “مافي أحلى وأطيب من قلّب المصريّين… وكأنّهم للحياة مرادف ، بسطاء أذكياء، و.. “.

وتابعت بمنشور آخر قائلة: “مُحبّين كرام ، مافي بالدّنيي أطيب وأحلى من روح المصريّين”.

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