أصالة تثير الجدل برسالة جديدة حول علاقتها بزوجها.. ما الذي قالته!

هنا أحيا … أشعر بوجودي ، بأهميّة ماأملك … يصبح لكياني معنى ، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو عليّ ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته ، وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها ، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً ، نظرات مكسورة حزينة حولي ، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة ، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب ، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنيه تروي تفاصيله ، أغنياتي جزء منّ حكايتي ، ولمّ تنتهي الحكاية بعد … أصاله