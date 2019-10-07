أصالة تثير الجدل والقلق مجدداً حول حالتها النفسية

أثارت الفنانة السورية ​أصالة​ القلق مجدداً بين المتابعين حول حالتها النفسية، إذ نشرت صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء ، أنتفض ألماً ، وأفيض أملاً”.



وهذه ليست المرة الاولى وخلال فترة قصيرة تثير أصالة هذا الجدل والقلق، إذ كانت كتبت من قبل:”لا أعرف تحديداً بماذا أُفكّر، ولا ما أُريده، حتّى الأماني مُتناقضة، وصلت الى مرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني!! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ واسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالباً ما يقولونه لا يطمئنّ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا!! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟”.

أضافت معبّرة عن المشاعر المتناقضة في داخلها لكنها تذكرت عائلتها التي تحبها كثيراً قائلة: “أعشق عائلتي ولا غنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبة، مرحلة قدّ لا تكون هيّنة، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدو كأنّها سهلة، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيراً لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض منّ خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟”