نشرت ​شام الذهبي​ إبنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدت فيها بالمنزل برفقة والدتها وأخيها بلقطة عفوية، وأظهرت الصورة الحب والعلاقة الوطيدة بينهم، خصوصاً وأنها ظهرت وهي تحتضنها مع شقيقها.

يذكر أنه تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً فيديو لأصالة وإبنتها شام الذهبي، وهما تغنيان في السيارة “أنا بتنفس حرية” للفنانة اللبنانية جوليا بطرس، وإعتبر رواد مواقع التواصل أن الأغنية جاءت كرسالة غير مباشرة لطليق أصالة طارق العريان بعد أزمتها معه، وظهوره مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان.





