أصالة ترد على شائعة وفاتها

انتشرت في الأونة الأخيرة شائعة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنانة السورية ” أصالة ” في العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 50 عاما دون ذكر تفاصيل حول ذلك .
ليأتي رد أصالة على هذه الشائعة بنفيها وطمأنة جمهورها معربة عن استيائها ممن قام بترويجها وطلبت الدعاء له بأن يدخل قلبه النور والهداية .
وقامت بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت معلقة عليها : ” أنا موجودة بينكم وما فيني إلا الخير .. شكرا لكل من اهتم فيني وقلق ” .
وردا على مروج الشائعة قالت : ” وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية ” .
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أنا موجوده بينكم ، ومافيني إلّا الخير ، شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق ، وبالنسبه للنّاس الّلي طلّعت الإشاعه البشعه ، الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبّه والإنسانيّه🙏🏻 #أصاله