تردد في الوسط الفني مؤخراً أنباء تفيد بأن الفنانة السورية “أصالة نصري” طلبت من الرئيس التنفيذى لشركة روتانا ونائب رئيس اللجنة الفنيّة للهيئة العامة للثقافة السعودية “سالم الهندي“، منح الفنانة “شيرين عبد الوهاب” قدر من المتابعة والاهتمام، كما أكد الهندي ان اصالة فنانة محبة للكل وعندما يتحدث معها تحرص على الاهتمام بالجميع. ولفت لـ” ذا انسايدر” ان شيرين فنانتهم ولن يتخلوا عنها تحت أي ظرف وانه بقدر المستطاع سيدعمها.

وعلي صعيد متصل، كشف سالم الهندي في مقابلة سابقة مع الإعلامي “سعيد حريري” عبر “سكاي نيوز العربية”، ان روتانا تتعاون مع أصالة في ألبومها الخليجي القادم، حيث قال: ”يمكنن أن أصف الألبوم الجديد لأصالة بـ “نار”، وقد أسمعتني أكثر من عمل تعاونت فيها مع سهم، وتلك الأعمال ممتازة حقاً”.

يُذكر أن النجمة أصالة نصري أنتهت مؤخراً من تصوير فيديو كليب أغنية “الحب والسلام”، المقرر طرحها ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو المصرية، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع، مستخدمةً جنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏ وتستعين أصالة بلغة الإشارة في العمل، ‏وممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ”مادونا”، ومترجم الإشارة بيشوي عماد؛ وأعربت نصري في تغريدة عبر موقع تويتر عن سعادتها، ل‏تعاونها في تلك الأغنية مع المؤلف الغنائي والملحن “محمد ‏رحيم”، مؤكدة أن العمل الجديد ‏جعلها ترقص وتبكي من الفرحة، وسيزين مسيرتها الفنية .