أصالة تعرب عن حبّها الشديد لطفليها التوأم.. وتتجاهل أخبار إرتباطها بطبيبها

لازالت الفنانة السورية أصالة تتجاهل الأخبار التي إنتشرت خلال اليومين الماضيين وتتحدث عن إرتباطها بطبيبها التجميلي فادي نصر، والتي تمّ التداول بها بعد فترة قصيرة على إنفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه🙏🏻🙏🏻🙏🏻 الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 نهاركم سعيد #أصاله @alyandadam
وفي المقابل، أعربت أصالة عن حبّها الشديد لطفليها التوأم من العريان، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما، وعلّقت بالقول:”ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم نهاركم سعيد”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه 😍😍 وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح 💃🏻💃🏻💃🏻 والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح😍😍😍😍😍😍😍😍 #أصاله @alyandadam
وعادت ونشرت صورة لها برفقة إبنها علي وعلّقت بالقول:”علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح”.