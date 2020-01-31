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أصالة تعرب عن حبّها الشديد لطفليها التوأم.. وتتجاهل أخبار إرتباطها بطبيبها

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assala kk2

لازالت الفنانة السورية ​أصالة​ تتجاهل الأخبار التي إنتشرت خلال اليومين الماضيين وتتحدث عن إرتباطها بطبيبها التجميلي فادي نصر، والتي تمّ التداول بها بعد فترة قصيرة على إنفصالها عن زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​.

 

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ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه🙏🏻🙏🏻🙏🏻 الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 نهاركم سعيد #أصاله @alyandadam

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وفي المقابل، أعربت أصالة عن حبّها الشديد لطفليها التوأم من العريان، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما، وعلّقت بالقول:”ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم نهاركم سعيد”.

 

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علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه 😍😍 وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح 💃🏻💃🏻💃🏻 والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح😍😍😍😍😍😍😍😍 #أصاله @alyandadam

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وعادت ونشرت صورة لها برفقة إبنها علي وعلّقت بالقول:”علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح”.

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