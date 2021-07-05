تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة السورية أصالة، برفقة الشيف التركي بوراك أوزدمير، وظهرت فيه بلوك كاجوال وعفوي، وهي تقف إلى جانب بوراك أثناء تحضيره إحدى وجباته الشهيرة على طريقته الخاصة والفريدة.
ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين تفاجأوا بظهور أصالة مع الشيف بوراك.
فأين إلتقت أصالة بوراك؟ وكيف كانت ردة فعل متابعيهما على الفيديو؟ وبماذا ساعدت أصالة بوراك أثناء تواجدها إلى جانبه؟ وكيف كانت ردة فعلها حول ما قدمه؟
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة السورية أصالة، برفقة الشيف التركي بوراك أوزدمير، وظهرت فيه بلوك كاجوال وعفوي، وهي تقف إلى جانب بوراك أثناء تحضيره إحدى وجباته الشهيرة على طريقته الخاصة والفريدة.