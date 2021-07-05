تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة السورية ​أصالة​، برفقة الشيف التركي ​بوراك أوزدمير​، وظهرت فيه بلوك كاجوال وعفوي، وهي تقف إلى جانب بوراك أثناء تحضيره إحدى وجباته الشهيرة على طريقته الخاصة والفريدة.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين تفاجأوا بظهور أصالة مع ​الشيف بوراك​.

فأين إلتقت أصالة بوراك؟ وكيف كانت ردة فعل متابعيهما على الفيديو؟ وبماذا ساعدت أصالة بوراك أثناء تواجدها إلى جانبه؟ وكيف كانت ردة فعلها حول ما قدمه؟







