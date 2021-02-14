استضاف الفنان المصري ” أمير كرارة ” الفنانة السورية ” أصالة ” في برنامج ” سهرانين ” المذاع على قناة ” ON ” .

وخلال الحلقة تحدثت أصالة عن علاقتها بأولادها الأربعة شام وخالد وعلي وآدم وطريقة تربيتها لهم مشيرة إلى إنها ليست بالأم الشديدة عليهم بل تعتمد على الحنية والدلع والتى ترى أنها بهذه الطريقة حصدت نتائج إيجابية ومرضية لها

فقالت : ” أنا طول ما هن صغار بسيبهم على راحة راحتهم بس إلا ميكونش غلط وأنا طريقتي بتجيب أحسن النتايج مع الأولاد .. أنا بربي ولادي بالمحبة الزايدة والدلع الزايد وما جابلي إلا أحلى النتايج ” .

وتابعت : ” بنتي شام بفتخر فيها كتير .. لودي فجأة فجأة لدرجة إنه ما حدا فينا كان مصدق هالوعي المفاجئ اللي جاله والمنطق والحكمة .. آدم وعلي الصغار المحبة ما عملت منن إلا أطفال رغم كل الظروف ضحكانين ” .

وأضافت أصالة أن أكثر من يشبهها في أولادها هي شام والتي تشبه والدتها في الثقة والإصرار والعزيمة والطاقة وتختلف عنها في أشياء أخرى جوهرية .. وعلقت على ذلك قائلة : ” بنكمل بعض وأنا أحيي فيها هذا الاختلاف ” .

كما كشفت أصالة عن اقتراب زواج إبنتها شام فقالت : ” هنجوزها قريبا والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة وهي وكل الناس اللي حوالينا وبراهن إنه إن شاء الله يسعدها ” .