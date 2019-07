أصالة تنفذ طلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

View this post on Instagram

شامتي والحمد لله مابتّحبّ الفلتر وبنفس الوقت بتحبّ تتصوّر🤭وأنا للأسف تعوّدت عيني على الصور مع أصحابي أوّ محبّيني بفلاتر كتيره ، إنّما بشوف أصدق الصور وأطّيبها هيّي الّلي بتحبها شاميتي 🙄 فا جرح صغير بجبيني مابيضرّ ، وميكبّ مو حلو متل العاده ، كمان مو مشكله ، المهمّ الصّوره حقيقيّه والحبّ كبير ، وشامتي بحلاوة الشّام أحلى طبيعه ربّ العالمين خلقها ، شامي وطني …شامي الطّبيعه السّاحره الّلي ماحدا غيّر بملامحها وبتمنّى تضلّها مع الطّبيعه توأم 🙏🏻 #أصاله @shamalzahabi