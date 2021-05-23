أجرت الفنانة ” أصالة ” لقاءا لبرنامج ” ET بالعربي ” على خلفية حصولها على جائزة من البرنامج كأفضل فنانة عربية لعام 2020 .

وخلال اللقاء كشفت أصالة عن عدم رد الفنانة ” أنغام ” عليها إلى الآن بعد أن قدمت اعتذارا لها في وقت سابق عن الخلافات والقطيعة التي نشبت بينهما واستمرت لأكثر من سنة ورغبتها في التصالح معها .

وعلقت أصالة على ذلك قائلة : ” هروح لعندها عالبيت هاخد رفقاتنا المشتركين ورايحة ادق عليها اكسرلها بيتها تكسير ” .

وعن تصريح الفنانة ” أحلام ” عنها ووصفها لها ب ” المجنونة ” قالت أصالة : ” أحلام حبيبتي وأنا بنبسط دائما بكلامها اللي قالته .. إذا قالت مجانين نحنا مجانين إذا قالت عاقلين نحنا عاقلين ” .