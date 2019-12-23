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أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ماذا قالت!

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assala turki

أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ماذا قالت!

وجّهت الفنانة السورية ​أصالة​ رسالة لرئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، قالت فيها: “هذه الليلة لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين ، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتّبت أحلامنا.
وأضافت: “جعلت منّها واقعا نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لا يقوى عليها سواه ، جريء حسّاس ، وعميق جدًّا وبسيط ، هو الإبداع في قمّته”.
وختمت أصالة : “يتماهى مع التناقضات في شعره ، يصالح الحزن والفرح معًا ، وكأنّ لا شيء مُطلق في أيّ شعور ، يُسعدني جدًّا أنّ أُشارك هذه الليله ، ببعض منّ ذكريات .. تركي”.

 

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هذه الليله لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين ، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتّبت أحلامنا ، فجعلت منّها واقع نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لايقوى عليها سواه ، جريء حسّاس ، وعميق جدّاً وبسيط ، هو الإبداع في قمّته ، يتماهى مع التناقضات في شعره ، يصالح الحزن والفرح معاً ، وكأنّ لاشيء مُطلق في أيّ شعور ، يُسعدني جدّاً أنّ أُشارك هذه الليله ، ببعض منّ ذكريات #تركي #أصاله @audiorotana

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