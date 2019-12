أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ماذا قالت!

View this post on Instagram

هذه الليله لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين ، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتّبت أحلامنا ، فجعلت منّها واقع نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لايقوى عليها سواه ، جريء حسّاس ، وعميق جدّاً وبسيط ، هو الإبداع في قمّته ، يتماهى مع التناقضات في شعره ، يصالح الحزن والفرح معاً ، وكأنّ لاشيء مُطلق في أيّ شعور ، يُسعدني جدّاً أنّ أُشارك هذه الليله ، ببعض منّ ذكريات #تركي #أصاله @audiorotana