أصالة توجه في يوم ميلاد زوجها رسالة مليئة بالمشاعر

توجهت الفنانة السورية أصالة برسالة تهنئة إلى زوجها المخرج طارق العريان لمناسبة يوم ميلاده.

ونشرت له صورة أرفقتها بالتعليق: “كل سنة وانت يا أطيب الناس بألف خير ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي اللي بيفتخر فيك ياأطيب وأحلى وأحنالناس.كل سنة وأنت سالم وكل سنةوأنت ناجح وكل سنةأنت أجمل زوج وأطيب بابا. كل سنةوأنت بخير ومصدر محبةوخير وأمان لعيلتك ياروح القلب وشريك الحياة”.

كلّ سنه وأنت ياأطيب النّاس بألف خير 🙏🏻 ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي الّلي بيفتخر فيك 🙏🏻 ياأطيب وأحلى وأحنّ النّاس 😍 ❤️❤️❤️ كلّ سنه وأنت سالمّ 🙏🏻🙏🏻وكلّ سنه وأنت ناجح وكلّ سنه أنت أجمل زوج وأطيبّ بابا 🙏🏻🙏🏻 كلّ سنه وأنت بخير ومصدر محبّه وخير وأمان لعيلتك ياروح القلّب وشريك الحياة pic.twitter.com/8cdLEuGQwM — Assala (@AssalaOfficial) September 11, 2019

وأطلقت بذلك موجة من التعليقات في أوساط المتابعين الذين تمنوا لها ولزوجها حياة سعيدة معاً.

كذلك نشرت الفنانة في وقت لاحق صورة لها وعلقت عليها: “المحبة في قلبي لاأسوار تحدّها ولا ظروف تقتلها ولاأحداث تُحبطها. وإلى آخر يوم بعمري سأُعطي وأُحب وأهتم لأن الحياة لاطعم لها دون ذلك. أُعطر بيتي بالاهتمام وأُشارك أهلي جميع التفاصيل ، ودائماً هناك حلو دائماً بالمحبة نمشي إلى الأمام”.

وتفاعل معها الكثير من معجبيها إذ حققت في أقل من ساعة واحدة بعد النشر أكثر من 9 آلاف إعجاب. وتذكر عدد منهم ردها على أحلام حيث سخرت من حظر الأخيرة لها بالقول إنها لم تتمكن من النوم منذ ذلك الحين.