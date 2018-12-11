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أصالة تُبرّر سخريتها من “بطانة” فستان رانيا يوسف.. شاهدوا ماذا قالت!

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assala rania youssef

بعدما سخِرت المطربة السورية أصالة نصري من فستان الممثلة المصرية رانيا يوسف، الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، خرجت لتؤكّد أن حديثها لم يكن إلا “مزاحًا”. وقالت أصالة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أنا بعتبر حفلي ليس مجرّد غُنا وموسيقى بسّ، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد النَّاس وإسعادي معهم، بحبّ أمزح وبحبّ أضحك وبحبّ النّاس تطلع مبسوطة متسلية مسلطنة”. وأضافت: “الّلي حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة ومو قصدي شي تاني غير المزح”.

وكانت المطربة السورية سخرت من فستان الممثلة المصرية، في حفلها الغنائي الذي أحيته في العاصمة المصرية القاهرة، بحديثها إلى الجمهور الحاضر بأن فستانها مكوّن من 6 بطانات. وعقب سخرية أصالة، ردّت رانيا يوسف عليها خلال مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية؛ حيث قالت: “علمت بما قالته ولكني لم أشاهد الفيديو، وأنا أحبها جدًا وأحترمها وهي صديقتي وأعلم جيدًا أنها لم تقصد الإساءة، ولكنها فقط كانت تمزح وليس أكثر من ذلك، وعن نفسي أخذت الأمر بنيه سليمة وهذه طبيعتي دائما في التعامل مع الآخرين”.

يُذكر أن رانيا يوسف قد برّرت أزمة الفستان، بأن البطانة الداخلية له قد ارتفعت دون قصد منها، الأمر الذي عرّضها لسخرية واسعة على السوشيال ميديا.

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