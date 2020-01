أصالة : ” حين يصل الألم صميم الروح “

View this post on Instagram

حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها ، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه ، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولاينكسر ، حين لايصبح للعتاب معنى ، وحين ندخل النّفق الّذي لانرى نهاية له ، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار ، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت ، القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ شوفوا ڤيديو كليب أغنية #شامخ على يوتيوب من الرابط في البايو 👆 كلمات : الأمير بدر بن محمد ألحان : عبدالعزيز المعنى توزيع : منتصر محمد علي Photo by : @mecanophotography #أصالة #Assala #BrandStamp