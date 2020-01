أصالة : ” طعم شجن مع الروح التي نزفت “

View this post on Instagram

صدق الّذين قالوا .. أنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية ، وهو مرّ ولايمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس ، وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت ، ولأّنّها أصبحت ذكرى ، ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب ، وطلوعها مؤلمّ ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء #أصاله