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أصالة : ” طعم شجن مع الروح التي نزفت “

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مازالت الفنانة ” أصالة ” في حالة الحزن التي سيطرت عليها بشكل كبير بعد إعلان إنفصالها رسميا عن زوجها المخرج ” طارق العريان ” والتي تظهر دائما خلال منشوراتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث نشرت أصالة صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من كليبها الأخير ” شامخ ” وكتبت في تعليقها عليها : ” صدق الذين قالوا أن هناك طعما لكل المشاعر القاسية وهو مر ولا يمر بسبب غصة أغلقت حتى مرور النفس وطعم شجن مع الروح التي نزفت ” .

وتابعت : ” ولأنها أصبحت ذكرى وما زالت تنسحب من شرايين القلب وطلوعها مؤلم وأنا أهوى أن أخرج من حزني متى هو يشاء ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تدعم أصالة وتدعو لها بتخطي هذه المحنة .. ومن بين التعليقات كتبت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” : ” إنتي أقوى من كده ” .

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صدق الّذين قالوا .. أنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية ، وهو مرّ ولايمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس ، وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت ، ولأّنّها أصبحت ذكرى ، ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب ، وطلوعها مؤلمّ ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء #أصاله

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