كشفت الفنانة ” أصالة ” في لقاءأجرته مع برنامج ” سوالف رمضانية 2 ” الذي يبث من خلال الميزة الجديدة ” سبيسس ” عبر حساب شركة ” روتانا ” على موقع تويتر عن عدم رد الفنانة أنغام على اتصالاتها .

فقالت أصالة إنه منذ تقديمها اعتذار لأنغام مؤخرا على خلفية الخلافات التي نشبت بينهما وهي تحاول الاتصال بالأخيرة سواء بالمكالمات الهاتفية أو بالرسائل على تطبيق واتس آب .

وأشارت أن أنغام لم ترد عليها في أي مرة من المرات التي اتصلت فيها بها .. مضيفة : ” أقول لأنغام ردي على تليفوني .. سأظل وراها حتى ترد .. أريد أن أجلس معها ” .

وأكدت أصالة على أنه في حال لم ترد أنغام على اتصالاتها أو تتواصل معها سوف تذهب إلى منزلها لكي تصالحها .

وتابعت : ” كنت أستمتع عندما كنت أجلس معها لساعات في الساحل الشمالي وكنت أشعر أنني أجلس مع مرآتي ولأنني أسأت التصرف اعتذرت وكلي اعتزاز باعتذاري ” .