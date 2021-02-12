أعربت الفنانة السورية اصالة عن اعجابها بأغنية “حالة جديدة” للفنانة الاماراتية اليمنية بلقيس مشيدة بما وصفته بـ “بالتجدد والاتقان والصوت اللا منطقي”.

وكتبت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة “استنّيت لأسمعّ غاليتي الرّائعه بلقيستي شو عامله؟ مستوى من التّجديد والطاقه والإتقان بصوت مو منطقي.. ماشاءالله لاقوّة إلّا بالله على أدائك وإختيارك وإخلاصك ياروح قلبّ الموسيقى ياكتلة فنّ متأصّله .. شكراً على هالسّعاده”.

استنّيت لأسمعّ غاليتي الرّائعه بلقيستي شو عامله؟ مستوى من التّجديد والطاقه والإتقان بصوت مو منطقي ماشاءالله لاقوّة إلّا بالله على أدائك وإختيارك وإخلاصك ياروح قلبّ الموسيقى ياكتلة فنّ متأصّله .. شكراً على هالسّعاده #بلقيس_حالة_جديدة @BalqeesFathi https://t.co/nJLNuX63P7 — Assala (@AssalaOfficial) February 12, 2021

يذكر ان كليب “حالة جديدة” كان قد أثار الجدل بسبب اتهامات البعض بأنه مقتبس من بعض الأعمال الأجنبية فيما ذهب آخرون الى حد الاتهام بسرقة فكرة التصوير من مشاهير كثر بينهم تايلور سويفت.

من جانبها أكدت بلقيس خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي” أنها لم تشاهد قبل تنفيذها لكليب “حالة جديدة” أي من الأعمال التي يتحدث عنها البعض والتي تعتبر قريبة من عملها الجديد، كما أوضحت أنها شاهدت بعضها بعد تنفيذ الكليب ولا تجد أن هناك تشابه بين ما قدمته وأغنية “فانسي يو” لفريق تويس الكوري.

لكل من أساء أو سولت له نفسه هذا الرد النهائي

اشربوا عصير بارد وتفرجوا الكليب https://t.co/Cy371zXoCF pic.twitter.com/8aGE4C5TVN — Balqees (@BalqeesFathi) February 7, 2021

وقالت بلقيس: “نحن نفذنا كليب (حالة جديدة) دون مشاهدة أو معرفة تفاصيل الأعمال التي يتحدث البعض أن الكليب مقبتس منها، لكن شاهدنا بعض الفيديوهات بعد ذلك والتي من بينها فيديو فرقة توايس واغنية (فانسي يو) بالنسبة لمشهد (المرجيحة) وكذلك الألوان في الأغنية فهي موجودة في أكثر من كليب آخر وليس هذا فقط، لذلك اجد أن كل ما في الأمر أن هناك من يرغب في فشل هذه الإنسانة التي تدعى بلقيس، وأنه يجب أن تحارب”.