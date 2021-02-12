أعربت الفنانة السورية اصالة عن اعجابها بأغنية “حالة جديدة” للفنانة الاماراتية اليمنية بلقيس مشيدة بما وصفته بـ “بالتجدد والاتقان والصوت اللا منطقي”.
وكتبت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة “استنّيت لأسمعّ غاليتي الرّائعه بلقيستي شو عامله؟ مستوى من التّجديد والطاقه والإتقان بصوت مو منطقي.. ماشاءالله لاقوّة إلّا بالله على أدائك وإختيارك وإخلاصك ياروح قلبّ الموسيقى ياكتلة فنّ متأصّله .. شكراً على هالسّعاده”.
يذكر ان كليب “حالة جديدة” كان قد أثار الجدل بسبب اتهامات البعض بأنه مقتبس من بعض الأعمال الأجنبية فيما ذهب آخرون الى حد الاتهام بسرقة فكرة التصوير من مشاهير كثر بينهم تايلور سويفت.
من جانبها أكدت بلقيس خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي” أنها لم تشاهد قبل تنفيذها لكليب “حالة جديدة” أي من الأعمال التي يتحدث عنها البعض والتي تعتبر قريبة من عملها الجديد، كما أوضحت أنها شاهدت بعضها بعد تنفيذ الكليب ولا تجد أن هناك تشابه بين ما قدمته وأغنية “فانسي يو” لفريق تويس الكوري.
وقالت بلقيس: “نحن نفذنا كليب (حالة جديدة) دون مشاهدة أو معرفة تفاصيل الأعمال التي يتحدث البعض أن الكليب مقبتس منها، لكن شاهدنا بعض الفيديوهات بعد ذلك والتي من بينها فيديو فرقة توايس واغنية (فانسي يو) بالنسبة لمشهد (المرجيحة) وكذلك الألوان في الأغنية فهي موجودة في أكثر من كليب آخر وليس هذا فقط، لذلك اجد أن كل ما في الأمر أن هناك من يرغب في فشل هذه الإنسانة التي تدعى بلقيس، وأنه يجب أن تحارب”.
يالطيف عليكي ياأصاله يخرب بيت النفاق اصلا صوت بلقيس ازعج من صوتك ياأصاله كأنها تتكلم عادي لا احساس ولا ابداع فقط استعراض ملابس وديكور ماعدا صوتها النشاز الظاهر اتلحس عقلك بعد ماسبتي العريان تعريتي وظهر النفاق والكيد الذي في داخلك بعد ماأحلام نفضتلك قلتي اضرب عصفورين بحجر اغيض احلام وافهمها بأنها ليست المطربه الاماراتي الوحيده والشئ الثاني تحوزي على صداقه بلقيس مهو انتي فاضيه عامله مثل الحارس عينك على النيت مين ماخرج بحاجه ترسلين له تعليق بسبب ومن غير سبب فياأصاله انتي فارغه ومافي أزعج وأهيف منك تريدين فرض صداقتك على المطربات بالعافيه في الاول انغام وجربتي بعدها مع نوال ورجعتي الى الاحلام فالكل طنشك وهربوا من لزقتك حتى العريان تعب من الخنقه واللزقه وبعد مانفضولك أتلقيكي بلقيس التي هي بعمر بنتك ياريت لو تهتمي بأولادك مثل اهتمامك بالنيت والنفاق الفني والاجتماعي اصاله خنقققققققه الله يثبت عقلك المطيور فالعقل زينه
ماذا تقول أنت؟